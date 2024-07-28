Глава контрразведки Чехии предупредил об угрозе глобального конфликта

Мир опасно балансирует на грани глобального конфликта. Такое мнение в интервью информационному агентству CTK выразил глава Службы безопасности и информации Чехии (контрразведки) Михал Коуделка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мир кипит и опасно балансирует на грани глобального конфликта. Служба безопасности и информации в этой ситуации будет делать максимум, чтобы внести вклад в защиту Чехии и ее граждан", - сказал глава контрразведки. Ответственность за обострение ситуации в сфере безопасности в Европе лежит, по его мнению, на РФ, Китае и Иране. В этой связи он упомянул "враждебную пропаганду".

Кроме того, угрозу, по словам Коуделки, представляют нелегальная миграция, исламистский терроризм, рост правого экстремизма, нелегальная торговля оружием, киберпреступность и злонамеренное использования искусственного интеллекта.

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