https://news.day.az/world/1677958.html Эрдоган потребовал извинений от Махмуда Аббаса - ВИДЕО
Эрдоган потребовал извинений от Махмуда Аббаса - ВИДЕО
Президент Турции Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса, отказавшегося выступить в турецком парламенте.
"Мы пригласили президента Палестины Махмуда Аббаса в Турцию, чтобы он выступил с речью в Великом национальном собрании Турции. Аббас, который не приехал, хотя мы его приглашали, должен извиниться перед нами", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре