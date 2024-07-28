Эрдоган потребовал извинений от Махмуда Аббаса

Президент Турции Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса, отказавшегося выступить в турецком парламенте.

"Мы пригласили президента Палестины Махмуда Аббаса в Турцию, чтобы он выступил с речью в Великом национальном собрании Турции. Аббас, который не приехал, хотя мы его приглашали, должен извиниться перед нами", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Day.Az.