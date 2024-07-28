https://news.day.az/world/1677968.html Макрон нас опозорил - французы с шоком смотрели открытие Олимпиады - ВИДЕО
Макрон нас опозорил - французы с шоком смотрели открытие Олимпиады - ВИДЕО
В Сети появились кадры, как французы смотрят церемонию открытия Олимпиады в Париже. Судя по их лицам, они шокированы увиденным, передает Day.Az.
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