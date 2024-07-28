Макрон нас опозорил - французы с шоком смотрели открытие Олимпиады

В Сети появились кадры, как французы смотрят церемонию открытия Олимпиады в Париже. Судя по их лицам, они шокированы увиденным, передает Day.Az.

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