Илон Маск отписался в Twitter от официальной страницы Олимпийских Игр

Ранее американский миллиардер и футурист заявлял в соцсетях, что церемония открытия ОИ-2024 в Париже оскорбила христиан всего мира ит что такого зрелища ему хватило на всю жизнь вперед, передает Day.Az со ссылкой на mosregtoday.ru.

Спустя несколько часов после сказанного, Макс отписался от официальной страницы Олимпийских Игр в соцсетях.

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