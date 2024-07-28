В Риме проходит встреча по Газе с участием Израиля, США, Катара и Египта

Встреча по сектору Газа началась в Риме с участием главы израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа, директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани и главы разведслужбы Египта Аббаса Камеля. Об этом сообщил портал Ynet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман сказал корреспонденту ТАСС, что Барнеа в воскресенье прибыл в итальянскую столицу для участия в переговорах по продвижению к заключению соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения о поэтапном мирном урегулировании в Газе, которое рассчитано на шесть недель и предполагает прекращение огня и освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен радикалами, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.

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