В Норвегии рекомендовали гражданам страны покинуть Ливан

МИД Норвегии рекомендовал находящимся в Ливане гражданам страны незамедлительно покинуть ее территорию на фоне очередного витка обострения обстановки на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если ситуация в сфере безопасности ухудшится, может стать крайне сложно выехать из страны. В этой ситуации возможности норвежских властей оказать помощь находящимся в Ливане гражданам Норвегии будут крайне ограничены", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Вечером 27 июля армия Израиля сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с территории Ливана. Один из снарядов разорвался на футбольной площадке в поселке Мадждаль-Шамс, где в тот момент находились дети, в результате 12 человек погибли, еще около 40 получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и шиитское движение "Хезболлах", пообещав дать жесткий ответ. "Хезболлах" свою причастность к инциденту отрицает.

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