Италия и Китай подпишут трехлетний план действий

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о договоренности подписать с Китаем трехлетний план действий, направленных на "осуществление новых форм сотрудничества". Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление Мелони во время официального визита в Пекин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Премьер приняла участие в форуме предпринимателей двух стран. "Этот бизнес-форум представляет собой важную и ценную возможность укрепить наше партнерство, оценить сильные и слабые стороны, понять, что приносило плоды, а что нет, и это позволит выстраивать более эффективные торговые отношения на равноправной и взаимовыгодной основе", - сказала Мелони.

Ее правительство вышло из инициативы Пекина "Один пояс - один путь", меморандум об участии в которой подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте в 2019 году. Это сотрудничество предполагало наращивание товарообмена и возможность использования итальянских портов для реализации предложенной в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином концепции активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов. Италия была единственной страной Группы семи, присоединившейся к инициативе.

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