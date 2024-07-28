https://news.day.az/world/1677980.html C Spire решила отозвать рекламу компании на Олимпиаде в Париже
C Spire решила отозвать рекламу компании на Олимпиаде в Париже
Американская телекоммуникационная компания C Spire приняла решение отозвать рекламу организации на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В ходе состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была представлена сцена с провокационной пародией на картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".
"Мы были шокированы высмеиванием "Тайной вечери" во время открытия Олимпиады в Париже. Компания откажется от рекламы на этих Олимпийских играх", - сообщает пресс-служба C Spire.
Олимпиада в Париже завершится 11 августа.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре