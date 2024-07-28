https://news.day.az/world/1677992.html Часть районов Парижа осталась без света
Часть районов Парижа осталась без света
В ночь на воскресенье, 28 июля, часть районов Парижа кратковременно осталась без электричества. Об этом сообщает портал actu.fr, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что причиной случившегося стала поломка. Отключение электроэнергии затронуло 1-й, 9-й, 17-й и 18-й округа французской столицы. Согласно заявлению компании Enedis, "техническая аномалия" была устранена за десять минут.
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