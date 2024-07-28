Названа сумма, которую за неделю собрала предвыборная кампания Харрис

Вице-президент США Камала Харрис собрала на проведение предвыборной кампании $200 млн с тех пор, как решила участвовать в борьбе за высший государственный пост от Демократической партии. Об этом в соцсети X сообщил ее предвыборный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что 66% пожертвований на ее предвыборную кампанию поступили от тех, кто жертвовал средства впервые. Также штаб отчитался о привлечении к кампании 170 тысяч новых волонтеров.

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