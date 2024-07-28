Над Африкой нависла угроза в виде газового облака

Ученые предположили, что в ближайшее время в Африке может сформироваться ядовитое газовое облако. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной этого может быть сейсмическая активность рядом с озером Киву, которая возникла из-за движения африканской плиты. Сообщается, что водоем "усеян" горячими источниками, которые содержат углекислый газ и метан.

Отмечается, что ранее уже были зафиксированы случаи, когда озера со схожим происхождением - Ньос и Манун в Камеруне - "взрывались", унеся жизни около 1,8 тысячи человек и множества животных.

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