https://news.day.az/world/1678005.html Над Африкой нависла угроза в виде газового облака
Над Африкой нависла угроза в виде газового облака
Ученые предположили, что в ближайшее время в Африке может сформироваться ядовитое газовое облако. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Причиной этого может быть сейсмическая активность рядом с озером Киву, которая возникла из-за движения африканской плиты. Сообщается, что водоем "усеян" горячими источниками, которые содержат углекислый газ и метан.
Отмечается, что ранее уже были зафиксированы случаи, когда озера со схожим происхождением - Ньос и Манун в Камеруне - "взрывались", унеся жизни около 1,8 тысячи человек и множества животных.
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