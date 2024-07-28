В США заявили, что Харрис может принести хаос в мировую политику

Вице-президент США Камала Харрис (Демократическая партия) в случае победы на президентских выборах в ноябре привнесет в мировую политику еще больший хаос, чем нынешний глава американской администрации Джо Байден.

Как передает Day.Az, об этом заявил сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) в интервью телекомпании CNN.

"Я как член комитета по разведке Сената [Конгресса США] пристально наблюдал за Камалой Харрис на протяжении четырех лет. То, что американские граждане увидели за эту неделю, является лишь небольшим примером того, на что она пойдет, чтобы сделать Америку менее безопасной, а мир более хаотичным", - убежден он.

По оценке сенатора, Харрис причастна к "множеству худших решений, принятых администрацией Байдена", включая вывод войск США из Афганистана. Коттон также счел неудовлетворительной позицию вице-президента по отношению к палестино-израильскому конфликту.

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