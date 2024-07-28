Штаб Харрис утверждает, что собрал $200 млн.

Избирательный штаб вице-президента США Камалы Харрис, которая претендует на высший государственный пост страны, заявил, что за неделю получил пожертвования в размере $200 млн на проведение предвыборной кампании.

"$200 млн собраны менее чем за неделю", - говорится в сообщении штаба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Команда Харрис собрала $200 млн с того момента, как президент [США Джо] Байден в прошлое воскресенье выступил в ее поддержку, это рекордная сумма", - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что "из этой суммы 66% поступили от доноров, предоставляющих средства впервые". В штабе уточнили, что 170 тыс. новых волонтеров выразили готовность оказывать ему поддержку.

Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. Он также поддержал выдвижение Харрис кандидатом от демократов в президенты США.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.

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