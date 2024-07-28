В Дагестане десятки населенных пунктов остались без электричества

Жители почти 50 населенных пунктов Дагестана остались без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередач.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 16:00 (17:00 по Баку - прим.) <...> аварийные отключения электроснабжения в 49 населенных пунктах пяти муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные отключения коснулись жителей Ахтынского, Курахского, Рутульского, Кайтагского и Лакского районов.

Ранее синоптики прогнозировали в некоторых районах Дагестана с 26 по 28 июля сильные дожди, ливни, грозу, град и усиление ветра до 23 м/с. 27 июля в ГУ МЧС по региону сообщали, что из-за непогоды без электричества оставались более 60 тыс. потребителей.

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