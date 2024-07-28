Антисемитизм на Олимпиаде

Французская прокуратура начала расследование проявлений расизма во время матча группового этапа олимпийского турнира по футболу между сборными Парагвая и Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

Встреча между парагвайцами и израильтянами прошла 27 июля и завершилась победой израильской команды со счетом 4:2.

По информации источника, некоторые болельщики демонстрировали антисемитские жесты. Люди, одетые в черное, чьи лица были скрыты под масками, скандировали антиизраильские лозунги, которые связаны с ситуацией в секторе Газа. Оргкомитет Игр осудил подобные действия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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