Парижская полиция применила репрессии в отношении противников Олимпиады

Парижская полиция задержала 44 активистов движения за охрану окружающей среды Extinction Rebellion по подозрению в планировании диверсий в период Олимпиады-2024.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, активисты были задержаны 27 июля. Они собирались "провести акцию гражданского неповиновения под названием "Запретные игры", выразив таким образом протест против социальных и экологических разрушений в Париже в 2024 году", уточняет газета.

В автомобиле, которым управлял один из активистов, полицейские обнаружили тюки соломы, циновки и 35 ведер воды. Что именно задержанные планировали с этим сделать, не уточняется. Они старались скрыть лица, многие из них были в солнцезащитных очках и респираторах.

В сообщении, размещенном на страницах Extinction Rebellion в социальных сетях, говорится об отмене акции протеста "после репрессий, развязанных против активистов до ее начала".

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