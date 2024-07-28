Лесной пожар в Анталье частично взяли под контроль

Лесной пожар, возникший во второй половине дня 28 июля, в районе города Серик в турецкой курортной провинции Анталья, частично взят под контроль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор региона Хулуси Шахин, высказывания которого приводит телеканал TRT Haber.

По его словам, жертв пожара нет. "По предварительным данным жандармерии, пожар мог возникнуть от искры поваленного ветром электрического столба. Температура воздуха составляла порядка 38 градусов, были сильный ветер и высокая влажность. Все это способствовало быстрому распространению огня. К настоящему времени пожар частично взят под контроль, ветер ослаб", - сказал губернатор.

Он также сообщил, что в районе пожара в превентивных целях были эвакуированы жители нескольких домов. Огонь не угрожает районам, где расположены отели.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара в Анталье привлечены свыше 20 пожарных машин, 8 самолетов и 6 вертолетов. В район возгорания переброшены дополнительные силы пожарных подразделений Минсельхоза.

Природные пожары 28 июля возникли в ряде других районов Турции, в частности в провинциях Измир на побережье Эгейского моря и Кахраманмараш на юго-востоке.

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