Белый дом возложил ответственность за удар по Голанам на "Хезболлах"

Вашингтонская администрация утверждает, что шиитское движение "Хезболлах" несет ответственность за ракетный удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах 27 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Мы постоянно проводим консультации с израильскими и ливанскими коллегами после ужасной атаки, при которой вчера на севере Израиля погибли несколько игравших в футбол детей", - отметила она. По версии Уотсон, удар был нанесен движением "Хезболлах". "Это была их ракета, ее запустили с территории под их контролем. Это следует подвергнуть повсеместному осуждению", - добавила она.

Как утверждает руководитель пресс-службы СНБ, движение "Хезболлах" "начало ракетные обстрелы Израиля 8 октября, заявляя о солидарности с ХАМАС - другой поддерживаемой Ираном террористической группировкой".

Вечером 27 июля армия Израиля сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с территории Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку в Мадждаль-Шамсе, где в тот момент находились дети, в результате 12 человек погибли, 19 получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлах", обещав дать жесткий ответ. "Хезболлах" свою причастность к инциденту отрицает.

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