Нетаньяху созвал заседание военно-политического кабинета министров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал встречу министров по вопросам национальной безопасности.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили в аппарате премьер-министра.

По информации, встреча, состоявшаяся в комплексе Кирия в Тель-Авиве с участием ключевых министров правительства, связана с ситуацией на границе с Ливаном.

Ранее Нетаньяху заявил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за ракетный обстрел Голанских высот.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!