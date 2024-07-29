https://news.day.az/world/1678033.html Нетаньяху созвал заседание военно-политического кабинета министров
Нетаньяху созвал заседание военно-политического кабинета министров
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал встречу министров по вопросам национальной безопасности.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили в аппарате премьер-министра.
По информации, встреча, состоявшаяся в комплексе Кирия в Тель-Авиве с участием ключевых министров правительства, связана с ситуацией на границе с Ливаном.
Ранее Нетаньяху заявил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за ракетный обстрел Голанских высот.
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