Трамп заступился за сотрудницу Секретной службы, прикрывшей его при покушении

Экс-президент США Дональд Трамп в субботу заступился за сотрудницу Секретной службы, которую подвергли критике в социальных сетях и некоторых СМИ США после покушения на политика в ходе его предвыборного митинга в городе Батлер (штат Пенсильвания).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Миннесота.

"Она прикрывала меня, как могла. А на нее обрушились. Ее раскритиковали в фейковых новостях, потому что она была недостаточно высокой. <...> Я высокий, а она не такая высокая", - сказал он.

Бывший американский лидер убежден, что агент вела себя "очень храбро" и "была готова принять пулю" ради него.

Трамп уже не в первый раз говорит, что агенты проявили смелость, бросившись на сцену, чтобы накрыть его своими телами несмотря на стрельбу. Он также отмечал, что снайперу Секретной службы удалось поразить стрелявшего в Трампа человека с первого выстрела.

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