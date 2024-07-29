Израильский дрон атаковал штаб "Хезболлах" на юге Ливана

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по населенному пункту Маркаба на юге Ливана, где базируются вооруженные формирования шиитской милиции "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ракеты были выпущены по одному зданий, в котором находится штаб и казарма шиитских отрядов. Помещения загорелись, но пострадавших нет.

Ранее израильские ВВС атаковали огневые позиции шиитских бойцов в районе Айтарун, откуда они ведут обстрел поселений на севере Израиля. О последствиях налета сведений не приводится.

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