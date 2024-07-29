В Берлине произошла поножовщина около резиденции канцлера ФРГ

В Берлине рядом с Ведомством федерального канцлера ФРГ произошла поножовщина, в результате которой пострадали четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

Полицейские задержали подозреваемого около центрального вокзала Берлина. Пострадавшие были госпитализированы. Место преступления оцеплено сотрудниками спасательных служб. В небо подняли вертолет, сообщает издание.

Других подробностей происшествия не приводится.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области произошла поножовщина в электричке Новосибирск - Белово. На одной из станций в вагон вошла толпа нетрезвых молодых людей, предположительно, это были цыгане. В какой-то момент один из них достал нож и несколько раз ударил своего попутчика, пассажиры в панике побежали в соседний вагон и держали двери в тамбуре, опасаясь нападения. Подробности о состоянии пострадавшего и причины произошедшего неизвестны.

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