Францию отказались считать державой
Швейцарско-итальянский финансовый консультант и журналист Анджело Джулиано заявил, что влияние Франции на мировой арене снижается.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, своим мнением он поделился в комментарии "Известиям".
"Что ж, давайте внесем ясность: Франция никогда по-настоящему не была державой", - заявил он.
По словам журналиста, слова и действия Парижа теряют вес, а Франция сейчас не оказывает влияние на политические процессы в мире. Единственное, что продолжает добавлять стране "значимости" - членство в Совете Безопасности ООН и наличие ядерного оружия.
21 июля основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил за планомерный выход страны из НАТО. Североатлантический альянс "влечет логику войны", считает Меланшон. По словам политика, он выбирает "логику разоружения и умиротворения".
До этого лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Францию выйти из плана ФРГ на случай возникновения войны между НАТО и Россией. Политик пояснил, что речь идет о тайных усилиях Германии в сфере логистики, направленные на то, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от России.
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