https://news.day.az/world/1678051.html Махмуд Аббас выступит с речью в парламенте Турции
Махмуд Аббас выступит с речью в парламенте Турции
Палестинский лидер Махмуд Аббас намерен выступить в парламенте Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью агентству WAFA заявил посол Палестины в Анкаре Фаед Мустафа.
По словам дипломата, глава Палестины получил официальное приглашение от спикера парламента Турции выступить перед парламентом. В настоящее время по дипломатическим каналам ведется работа по определению даты выступления Аббаса.
Палестинский посол отметил глубину отношений между двумя братскими странами и народами, высоко оценил позицию Турции по поддержке и защите прав Палестины.
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