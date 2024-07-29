https://news.day.az/world/1678072.html Французские власти пытаются сдержать вирус денге во время Олимпиады
Французские власти пытаются сдержать вирус денге во время Олимпиады
Французские власти занялись поиском путей, способных сдержать распространение вируса денге во время Олимпиады в Париже.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщил журнал Wired.
Отмечается, что в период с 1 января по 30 апреля во Франции зафиксировали 2166 случаев заражения. При этом во время Олимпийских и Паралимпийских игр страна планирует принять более 15 миллионов человек. Из-за риска роста заболеваемости местные власти озаботились поиском путей сдерживания инфекции, отмечает издание.
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