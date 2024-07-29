Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии выйти из Евросоюза и НАТО. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так дипломат отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ЕС придется нести ответственность за последствия поддержки войны в Украине.
"Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии", - заявил Бартошевский.
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