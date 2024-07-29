Правительство нового премьер-министра Эстонии Кристена Михала захотело отобрать деньги у бедных из-за слишком слабого вклада в экономику. Об этом написало издание Postimees, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое решение недальновидно, оно приведет к замедлению темпов роста экономики, а также к ускорению инфляции, обратили внимание опрошенные изданием эксперты.

Также правительсвтво запланировало обсуждения ввести общий чрезвычайный подоходный налог на армию в 2%. Выплачивать его будут все без исключения. По подсчетам аналитиков, такая инициатива может лишить эстонских пенсионеров до одной пенсии в год.

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