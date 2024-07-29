ВВС Израиля за сутки атаковали 35 целей в секторе Газа

Израильские ВВС за минувшие сутки нанесли удары по 35 различным целям радикалов по всему сектору Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Среди атакованных объектов военные перечислили "вооруженные террористические отряды", "террористическую инфраструктуру" и "здания, начиненные взрывчаткой".

Израильская армия продолжает оперативную деятельность в районе города Рафах на юге сектора Газа, где "за сутки войска уничтожили множество террористов в ближних боях и ударами ВВС Израиля", продолжили в пресс-службе. Кроме того, военнослужащие "продолжают операции в Хан-Юнисе в южной части анклава, где "за сутки войска уничтожили десятки террористов", добавили военные.

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