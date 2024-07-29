Cпецслужбы США еще за час до покушения получили фото стрелявшего в Трампа

Американские спецслужбы имели в своем распоряжении две фотографии совершившего покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа еще за 57 минут до стрельбы, но не предприняли достаточных мер, чтобы защитить политика.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газетаe New York Times (NYT), опубликовав скриншоты рабочей переписки сотрудников контрснайперской команды правоохранительных органов.

"Парень изучает здание, в котором мы находимся. Я видел его с дальномером, смотрящим в сторону сцены (где выступал Трамп - прим. ред.). Если хотите, сообщите снайперам Секретной службы, чтобы они смотрели в оба. Я потерял его из виду. Передайте это командованию, пусть патрульные проведут проверку", - написал один сотрудник контрснайперской команды уже за полчаса до покушения.

По информации издания, стрелявшего в Трампа Томаса Мэттью Крукса заметили еще раньше - за 1 час 45 минут до первого выстрела. "Кто-то последовал за нами, пробрался внутрь и припарковался рядом с нашими автомобилями. Я просто даю вам знать, потому что вы видели, как я выхожу с винтовкой и кладу ее в машину, так что он (Крукс - прим. ред.) знает, что вы там", - предупредил контрснайпер своих коллег в групповом чате. Опубликованные сообщения свидетельствуют, что стрелок знал, где расположились контрснайперы и "часто был на шаг впереди сил безопасности, и, в частности, Секретной службы", пишет газета.

После того, как полицейские потеряли из виду подозрительного человека, расхаживавшего по территории выставочного комплекса с рюкзаком и дальномером, они начали его искать и предположили, что стрелок поднялся на крышу, с которой открывается вид на сцену и экс-президента, но при этом позволили Трампу выступать с речью, отмечает издание. Республиканца "спас не огромный отряд защищавших его правоохранителей, а чистая случайность. Он повернул голову, и первая пуля Крукса просвистела мимо него и задела лишь ухо", пишет NYT.

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