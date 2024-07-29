Бразилия надеется договориться с Китаем о новых проектах

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года, когда там будет проходить саммит G20, ожидается достижение договоренностей по новым проектам. Об этом сообщил гонконгской газете South China Morning Post вице-президент Бразилии Жералду Алкмин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, стороны готовят обширную повестку и планируют подписать несколько соглашений, которые сблизят Китай и Бразилию в экономическом плане. Этот визит, напоминает издание, должен состоятся спустя почти полтора года после встречи лидеров двух стран в Пекине, где было подписано свыше 20 соглашений на сумму около $10 млрд.

Как указал Алкмин, переговоры будут сосредоточены на "расширении торговых и инвестиционных потоков, изучении новых областей технологического и научного сотрудничества и на инфраструктурном секторе". По его словам, Бразилия надеется сделать "соответствующие объявления о новых проектах и инвестициях, открыть китайский рынок для новых бразильских продуктов, включая агробизнес и гражданскую авиацию".

"Мы возлагаем большие надежды на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Бразилию в конце года. Это будет отличная возможность углубить эти дискуссии и реализовать конкретные инициативы, которые могут принести значительную пользу обеим странам", - приводит издание его слова.

Как отметил Алкмин, Бразилия намерена продолжать отношения с Китаем на высоком уровне, но в то же время не будет ставить под угрозу свои связи с другими традиционными партнерами.

"Я не думаю, что Бразилии нужно выбирать отношения с одним партнером в ущерб другому. Мы продолжим поддерживать отношения на высоком уровне с Китаем, не ставя под угрозу наши отношения с другими традиционными партнерами", - заявил вице-президент, подчеркнув, что у Бразилии широкие и глубокие отношения как с Китаем, так и с США.

"Бразилия - крупная страна, одна из самых густонаселенных и обширных в мире, со сложной и значимой экономикой - восьмой по величине в мире. Эти характеристики привели к тому, что на протяжении всей нашей истории мы придерживались универсалистских и прагматичных традиций во внешней политике. Мы поддерживаем отношения со всеми странами и привыкли наводить мосты между Севером и Югом, Востоком и Западом, промышленно развитыми и развивающимися странами", - сказал Алкмин.

По его словам, "новая холодная война" может создать впечатление раскола, углубления которого Бразилия хотела бы избежать. "Несмотря на разногласия между крупнейшими мировыми державами, мы не можем отрицать реальность все более взаимосвязанного и взаимозависимого мира, который требует решений на основе многосторонних соглашений", - указал вице-президент.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!