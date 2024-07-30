В ФРГ назвали условие для размещения американских ракет

Решение о размещении американских ракет на территории Германии в 2026 году требует согласия большинства населения страны. Такое мнение выразил бывший министр экономики и энергетики ФРГ (2013-2017) и экс-глава МИД (2017-2018) Зигмар Габриэль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Меня беспокоит не само намерение [США] разместить [ракеты на немецкой территории], а тот факт, что в Германии нет общественных дебатов на этот счет. <...> Повышение обороноспособности <...> при помощи таких систем вооружений всегда требует одного: понимания нашим населением причин их размещения и по меньшей мере согласия большинства", - заявил он в интервью газете Rheinische Post. Политик также выразил уверенность в том, что не только в Социал-демократической партии Германии, к которой принадлежит он сам, но и среди населения страны многие негативно относятся к планам Берлина и Вашингтона разместить в ФРГ американские ракеты. Габриэль констатировал, что, несмотря на это, решение о ракетах "просто было принято".

10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.

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