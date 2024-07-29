Китай намерен продолжить поддерживать мирный диалог по Украине

Китайские власти по итогам недавно состоявшихся встреч министра иностранных дел КНР Ван И с главами внешнеполитических ведомств России, США и Украины Сергеем Лавровым, Энтони Блинкеном и Дмитрием Кулебой продолжат занимать беспристрастную позицию по украинскому кризису и поддерживать процесс его политического урегулирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"Что касается украинского кризиса, <...> КНР всегда занимает беспристрастную и справедливую позицию, - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, который спросил, готов ли Пекин по итогам встреч Ван И с Лавровым, Блинкеном и Кулебой добиться завершения конфликта. - Китай будет и впредь стоять на стороне мира и диалога, поддерживать международное сообщество в достижении еще большего консенсуса, совместными усилиями осуществлять поиск практического и осуществимого решения для урегулирования кризиса".

Как уточнил официальный представитель, Пекин всегда стремился к скорейшему завершению украинского конфликта, стремясь найти для этого политические методы. Линь Цзянь отметил, что прекращение огня и восстановление мира выгодно всем сторонам.

"Китай всегда считал, что диалог и переговоры - единственный возможный способ для преодоления украинского кризиса", - подытожил он.

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