Диверсии на телекоммуникационных сетях во Франции

Массовые диверсии были осуществлены на сетевом оборудовании французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR по всей Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, в ночь на понедельник были перерезаны кабели этих операторов в департаментах Эро, Бюш-дю-Рон, Уаза, Мёз, Дром и Од. По предварительным данным, всего было зафиксировано 28 инцидентов, большинство из которых затронули фиксированные линии связи. Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Утверждается, что диверсия не повлияла на проведение Олимпийских игр.

Газета напоминает, что накануне под Тулузой также был осуществлен поджог ретрансляционной антенны телефонной связи. Рядом с местом преступления неизвестные оставили надпись "Нет ОИ", в связи с чем в СМИ высказывалось предположение, что данную диверсию могли совершить противники проведения олимпийских игр из числа ультралевых активистов.

В день открытия Олимпиады в Париже 26 июля Национальная компания железных дорог Франции сообщила о серии поджогов систем сигнализации. Одну попытку удалось предотвратить. Многие поезда были задержаны или отменены. Инцидент затронул около 800 тыс. пассажиров. В понедельник министр-делегат по вопросам транспорта Патрис Вергриет заявил, что все высокоскоростные маршруты поездов возобновили работу в нормальном режиме. Также, по его словам, из 800 тыс. потенциально затронутых инцидентами пассажиров 700 тыс. смогли совершить поездки.

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