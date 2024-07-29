https://news.day.az/world/1678145.html Израиль хочет нанести удар по "Хезболлах", но не стремится к эскалации - СМИ
Израиль хочет нанести удар по "Хезболлах", но не стремится к эскалации - СМИ
Израиль хочет нанести удар по ливанской шиитской милиции "Хезболлах", но не хочет втягивать регион в полномасштабный конфликт.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters сообщил источник в Минобороны Израиля.
По информации двух других источников агентства, Израиль готовится к возможности ведения боевых действий в течение нескольких дней.
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