Израиль хочет нанести удар по "Хезболлах", но не стремится к эскалации

Израиль хочет нанести удар по ливанской шиитской милиции "Хезболлах", но не хочет втягивать регион в полномасштабный конфликт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters сообщил источник в Минобороны Израиля.

По информации двух других источников агентства, Израиль готовится к возможности ведения боевых действий в течение нескольких дней.

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