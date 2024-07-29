Сеул предупредил, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США
Министр обороны Южной Кореи Син Вонсик заявил, что Северная Корея может рассмотреть возможность проведения ядерного испытания незадолго до президентских выборов в США, чтобы повысить свой авторитет, в то время как лидер КНДР Ким Чен Ын развертывает новые боеголовки, способные нанести удар по Вашингтону и его союзникам в Азии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, со ссылкой на TIME.
Он рассказал в интервью изданию, что КНДР завершила подготовку к проведению ядерного испытания.
"Мы не можем исключать возможность того, что этот решающий момент (проведение испытаний. - "Газета.Ru") наступит прямо перед или после президентских выборов в США, чтобы усилить свое влияние на США", - сказал он.
В последний раз Северная Корея испытывала ядерное оружие в сентябре 2017 года. Военные страны тестировали самую мощную атомную бомбу с предполагаемой мощностью от 120 до 250 килотонн. По оценкам Южной Кореи, всего у нее около 80-90 боеголовок.
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