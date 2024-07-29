Кабмину Израиля не были представлены планы по Ливану из-за опасений утечек

Подготовленные Армией обороны Израиля варианты оперативных планов ответа на удар из Ливана по Мадждаль-Шамсу, в результате которого погибли 12 детей, не были представлены министрам на заседании военно-политического кабинета страны вечером 28 июля из-за опасений утечек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Ynet, не называя источников.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 28 июля вернулся в Израиль из США, сократив визит, и в тот же день созвал ключевых министров на совещание военно-политического кабинета в комплексе Минобороны в Тель-Авиве в свете обострения ситуации на границе с Ливаном. До этого он провел оперативное совещание с участием руководителей спецслужб и армии. Канцелярия премьера по итогам заседания военно-политического кабмина сообщила, что "принять решение о способе и времени ответа" ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" уполномочены Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галант.

Начальник Генерального штаба армии Израиля провел "разработку оперативных планов" после удара из Ливана по Мадждаль-Шамсу, сообщила 28 июля ТАСС представитель армейской пресс-службы Анна Уколова. Министр обороны заявил в тот же день, что во время посещения штаба Северного командования Армии обороны Израиля был ознакомлен с оперативными "планами возможного ответа" на удар из Ливана по поселку Мадждаль-Шамс.

Нетаньяху вылетел 22 июля с визитом в США. В Вашингтоне он выступил перед Конгрессом и провел отдельные переговоры с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, после чего 26 июля встретился во Флориде с бывшим президентом Дональдом Трампом. Премьер из-за удара по Голанам свернул визит в США и 28 июля вернулся на родину.

Вечером 27 июля армия Израиля сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с территории Ливана. Одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в Мадждаль-Шамсе, в результате 12 детей погибли, еще около 40 человек получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и шиитское движение "Хезболлах", пообещав жесткий ответ.

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