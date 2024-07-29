https://news.day.az/world/1678190.html На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
В предыдущий раз военные информировали о воздушной тревоге на севере еврейского государства около 04:00 по бакинскому времени 29 июля.
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