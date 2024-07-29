Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран

Великобритания покинула топ-10 рейтинга стран по уровню промышленного производства, оказавшись позади России. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на организацию Make UK, объединяющую компании промышленного сектора Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в последнем рейтинге, отражающем картину за 2022 год, Великобритания опустилась на 12-е место. Это на четыре позиции ниже, чем в предыдущем рейтинге, опубликованном за год до этого.

Как отмечается в статье, Великобритания в новом списке пропустила вперед Мексику и Россию, которые заняли седьмое и восьмое места соответственно. Причиной роста в первом случае называется рост китайских инвестиций в латиноамериканскую страну. Во втором случае указывается на рост оборонных расходов РФ.

Первое место в рейтинге занял Китай, второе - США.

Как пишет The Times, на долю производственного сектора в Великобритании пришлось £217 млрд ($282 млрд) выпущенной продукции, он же дает работу 2,6 млн человек. Однако, как заметили в Make UK, страна нуждается в "долгосрочной промышленной стратегии". Ее, в отличие от других промышленно развитых стран, у королевства просто нет, утверждают в организации.

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