Пропалестинские активисты облили краской фасад королевского дворца в Амстердаме

Пропалестинские активисты облили фасад королевского дворца в Амстердаме красной краской, символизирующей кровь. Они также написали желтой краской слово "интифада", под которым чаще всего понимается вооруженная борьба против Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Het Parool.

По его данным, уборщики в настоящее время стирают краску. В полицию была подана официальная жалоба. "Это вандализм и уголовное преступление", - заявил управляющий зданием.

Активисты из Palestine Action Amsterdam распространили фотографии с облитой краской стеной в социальных сетях. По их словам, сообщение адресовано правительству Нидерландов, а красная краска "символизирует кровь палестинцев, текущую по улицам Газы". "Нидерланды активно поддерживают геноцид, колониализм и оккупацию Палестины," - подчеркнули активисты.

Ранее в этом месяце аналогичному акту вандализма подверглось здание муниципалитета Роттердама.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!