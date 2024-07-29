Председатель КНР приветствовал итальянские инвестиции

Китай приветствует итальянские инвестиции и готов увеличить импорт итальянской продукции. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, находящейся в Китае с официальным визитом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай приветствует инвестиции итальянских компаний, готов импортировать больше высококачественной итальянской продукции. При этом КНР надеется, что Италия обеспечит справедливую, прозрачную, безопасную и недискриминационную бизнес-среду для китайских компаний", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Приглашение посетить Пекин Мелони получила от Си Цзиньпина еще в конце 2023 года. Тогда же Рим не стал продлевать срок действия подписанного в 2019 году меморандума о присоединении к китайской инициативе "Один пояс - один путь". Италия была единственной из стран Группы семи, подписавшей подобный документ. Несмотря на скептическое отношение действующего правительства ко многим аспектам связей с Пекином, Рим заявляет о намерении наращивать стратегическое партнерство.

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