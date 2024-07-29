Нетаньяху пообещал жесткий ответ на удар по Мадждаль-Шамсу

Израиль не сможет проигнорировать ракетный удар из Ливана по Мадждаль-Шамсу, в результате которого погибли 12 детей, ответ будет жестким. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения этого населенного пункта на Голанских высотах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Государство Израиль не сможет оставить это без ответа. Наш ответ последует и будет жестким", - сообщил он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

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