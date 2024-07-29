США перебрасывают танки из Германии в Польшу

США перебрасывают бронетехнику и артиллерию с военных баз в ФРГ в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Radio Zet.

По ее информации, на базу в Повидзе в центральной части страны будут переброшены 87 танков, 150 боевых машин пехоты и 18 самоходных артиллерийских установок. На дорогах в Любушском и Великопольском воеводствах наблюдается интенсивное движение военной техники, убедился корреспондент радиостанции. Переброска техники в рамках плановой операции по усилению восточного фланга НАТО продлится до конца сентября, отмечает Radio Zet.

О начале этой операции сообщила 28 июня газета Минобороны США Stars and Stripes. Склад американской техники и боеприпасов на базе в Повидзе, строительство которого началось летом 2022 года, будет полностью готов в 2025 году. Первая партия из 14 танков Abrams M1 прибыла в Повидз еще в конце июня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!