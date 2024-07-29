В Германии произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе компании BASF в городе Людвигсхафен. Об этом пишет Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате ЧП пострадали не менее 14 человек. Они получили легкие ранения, однако были госпитализированы в качестве меры предосторожности. Сообщение о взрыве появилось в 12:43. Жителей предупредили о возможном появлении неприятных запахов и рези в глазах. Граждан поблизости от места происшествия призвали выключить вентиляторы и кондиционеры и держать окна и двери закрытыми.

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