Трамп считает церемонию открытия Олимпиады во Франции позором

Экс-президент США Дональд Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором", - прокомментировал церемонию Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Летняя Олимпиада 2024 года, от которой Россия отстранена, не транслируется в РФ ни по одному телеканалу, в том числе не была показана церемония открытия Игр, состоявшаяся 26 июля. Во время церемонии представили пародию на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Отдельные фрагменты представления широко разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало дискуссию как в России, так и за рубежом. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пародию отвратительной и порадовался за российских телезрителей, которые были лишены возможности ее увидеть. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в свою очередь, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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