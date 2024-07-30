Трамп заявил о готовности к дебатам с Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он готов к предвыборным дебатам с вице-президентом страны Камалой Харрис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вероятно, дебаты состоятся <...>, так что ответ положительный, но я также могу привести доводы против этого", - сказал он 29 июля в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также назвал Харрис "радикально левой сумасшедшей". "Она уничтожит нашу страну", - добавил политик.

Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что детали дебатов республиканца с Харрис не могут быть окончательно согласованы до тех пор, пока Демократическая партия официально не определится со своим кандидатом в президенты.

24 июля телеканал Fox News сообщил, что хочет организовать в сентябре дебаты между Трампом и Харрис.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден. Однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из президентской гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост.

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