В Израиле протестующие ворвались на военные базы

В Израиле протестующие в связи с арестом военных, подозреваемых в жестоком обращении с палестинским заключенным, проникли на военные базы Сде-Тейман и Бейт-Лид.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечает газета, массовые протесты были спровоцированы правыми членами коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а некоторые из членов кнессета от партии "Ликуд" даже принимали участие в штурме военных баз.

Сам Нетаньяху, а также командующий ЦАХАЛ Герци Халеви, министр обороны Йоав Галлант и президент Ицхак Герцог резко раскритиковали беспорядки и призвали граждан к спокойствию. Халеви лично прибыл на базу Бейт-Лид, где "провел оценку ситуации". "Прибытие бунтовщиков и попытки прорваться на базы - это серьезное поведение, противозаконное, граничащее с анархией, наносящее вред Армии обороны Израиля, безопасности государства и военным усилиям", - заявил он.

Протестующих разогнали, сообщений об арестах или раненых не поступало.

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