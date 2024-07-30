ЦАХАЛ штурмует лагерь Аль-Эйн на Западном берегу

Армия обороны Израиля ведет штурм лагеря беженцев Аль-Эйн, который расположен к западу от Наблуса на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По его сведениям, рано утром крупные израильские силы зашли в лагерь и окружили жилой дом, перекрыв выходы и подходы к нему. На крышах близлежащих домов разместились снайперы. Сообщается о массированной перестрелке. Другие подробности пока не приводятся.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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