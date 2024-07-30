https://news.day.az/world/1678324.html Трамп заявил о попытке ОПЕК снизить цены на нефть
Трамп заявил о попытке ОПЕК снизить цены на нефть
Страны ОПЕК пытаются повлиять на стоимость нефти, ожидая победы вице-президента США Камалы Харрис на выборах, написал кандидат в президенты Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, Трамп в публикации назвал Харрис безумной.
"Тогда они действительно будут пожинать плоды! Она (Харрис - прим.ред.) станет катастрофой для США", - написал политик.
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