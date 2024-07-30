В Венесуэле пытаются организовать госпереворот

В Каракасе начались столкновения между протестующими и полицией, сообщают местные СМИ. Кадры с места событий появились в социальных сетях. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране предпринимаются попытки организовать госпереворот, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, на улице прозвучали выстрелы, из-за чего толпа людей попыталась убежать с открытых мест и укрыться.

"Сегодня в Венесуэле снова пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот", - сказал Мадуро в ходе церемонии вручения мандата об избрании президентом.

Мадуро отметил, что страна уже проходила через подобную ситуацию в 2019 году, когда Хуан Гуайдо самопровозгласил себя президентом.

"Те же страны и фашистские ультраправые группировки под управлением американского империализма, ставят под сомнение электоральный процесс в Венесуэле", - заявил венесуэльский президент.