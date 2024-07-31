МИД Ирана о гибели лидера ХАМАС

Убийство главы политбюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании поспособствует укреплению связей между Ираном и Палестиной. Как передает Day.Az, об этом в Telegram-канале иранского МИД заявил его официальный представитель Насер Канаани.

"Гибель в Тегеране павшего за веру брата Исмаила Хании еще больше укрепит глубокую и неразрывную связь между Исламской Республикой Иран, дорогой Палестиной и [силами] сопротивления", - прокомментировал Канаани гибель главы ХАМАС.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля. Организация подтвердила гибель Хании, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

Ранее в Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности после убийства главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. Отмечается, что на встрече присутствовал командующий силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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